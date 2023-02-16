«Просто очень счастлива». Алина Горбачёва прокомментировала победу на первенстве России

Российская фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала победу на первенстве России среди юниоров. Отметим, что на взрослом чемпионате России — 2023 Горбачёва была девятой.

«Я очень счастлива, очень рада, что обе программы откатала чисто, показала все элементы, которые я умею делать. Я просто очень счастлива. Почему не решилась на три четверных? Решили катать так, как точно будет чисто и точно будет уверенно, чтобы сделать все элементы очень хорошо и получить максимум баллов. Посчитали, что так будет выигрышнее программа на данный момент. Программа с тремя четверными мне по силам и скоро надеюсь откатать с тремя четверными чисто. Мы пока не разбирали после произвольной ничего. Конечно, всегда есть, куда лучше, нет предела совершенству. Всегда можно найти, что сделать лучше. На этот сезон выиграть первенство России было моей целью и мечтой. Очень рада, что я смогла её осуществить», — сказала Горбачёва на пресс-конференции.