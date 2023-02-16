Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Гордеева рассказала, в чём старается походить на Трусову и Медведеву

Фигуристка Гордеева рассказала, в чём старается походить на Трусову и Медведеву
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр первенства России среди юниоров по фигурному катанию в Перми Мария Гордеева подвела итоги своего выступления.

«На этих соревнованиях, считаю, выполнила свою задачу, откатала программу чисто. Дальше планирую нарабатывать, накатывать, возможно, ещё один четверной. Просто работать над уверенностью, чтобы все получалось безукоризненно. С тренером мы не разбирали прокаты, но какие-то замечания услышала после короткой и после произвольной, что вращения надо доработать, чтобы после четверных программа не заканчивалась, а только набирала обороты. Просто добавить в уверенности.

Кумиры? Очень люблю наших фигуристок, да и не только наших, но больше всего выделила бы Женю Медведеву и Сашу Трусову. Их стойкость, силу воли, поставили цель — и преследуют её», — передаёт слова Жилиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Гегемония Тутберидзе окончена! Но чемпионка России среди юниоров — не ученица Плющенко Гегемония Тутберидзе окончена! Но чемпионка России среди юниоров — не ученица Плющенко
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023