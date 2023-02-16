Фигуристка Гордеева рассказала, в чём старается походить на Трусову и Медведеву

Бронзовый призёр первенства России среди юниоров по фигурному катанию в Перми Мария Гордеева подвела итоги своего выступления.

«На этих соревнованиях, считаю, выполнила свою задачу, откатала программу чисто. Дальше планирую нарабатывать, накатывать, возможно, ещё один четверной. Просто работать над уверенностью, чтобы все получалось безукоризненно. С тренером мы не разбирали прокаты, но какие-то замечания услышала после короткой и после произвольной, что вращения надо доработать, чтобы после четверных программа не заканчивалась, а только набирала обороты. Просто добавить в уверенности.

Кумиры? Очень люблю наших фигуристок, да и не только наших, но больше всего выделила бы Женю Медведеву и Сашу Трусову. Их стойкость, силу воли, поставили цель — и преследуют её», — передаёт слова Жилиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.