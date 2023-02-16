Вероника Жилина подтвердила, что по-прежнему считает кумиром только саму себя
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На пресс-конференции после завершения соревнований девушек на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, которое проходит в Перми, журналисты задали 14-летней Веронике Жилиной оригинальный вопрос.
Представители СМИ напомнили воспитаннице академии «Ангелы Плющенко» о популярном в интернете ролике, на котором пятилетняя девочка заявляет, что хочет стать олимпийской чемпионкой, а на вопрос, кто её любимая фигуристка, безапелляционно отвечает: «Я!»
Жилину спросили, изменилось ли что-то с тех пор, появились ли у неё кумиры или она до сих пор сама себе кумир.
«До сих пор», — передаёт слова Жилиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Жилина выиграла произвольную программу, но в итоге стала серебряным призёром первенства страны.
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