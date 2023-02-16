Горбачёва: нравится отношение и характер Щербаковой. В спорте она — мастер своего дела
Поделиться
Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва рассказала, на кого старается походить в фигурном катании.
«Именно кумира у меня нет. Я считаю, что нужно быть похожим на саму себя, развиваться самой, совершенствовать себя. Мне нравится отношение и характер Ани Щербаковой, в спорте она — мастер своего дела», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Представляющая Тверскую область Горбачёва тренируется под руководством Софьи Федченко. В сезоне-2022/2023 Алина выступала на взрослых этапах Гран-при России, стала третьей в Перми и четвёртой в Москве. На взрослом чемпионате России – 2023 Горбачёва заняла девятое место. Также Алина в составе команды «Красная машина» выиграла Кубок Первого канала.
Комментарии
- 16 февраля 2023
-
23:42
-
23:31
-
22:46
-
22:36
-
22:22
-
22:13
-
21:48
-
21:47
-
21:36
-
21:16
-
21:03
-
20:39
-
20:33
-
20:19
-
20:12
-
20:05
-
19:56
-
19:46
-
19:44
-
19:24
-
19:17
-
19:08
-
18:56
-
18:42
-
18:06
-
17:46
-
17:33
-
17:09
-
16:59
-
16:41
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:22
-
16:19
Партнерский контент