Горбачёва: нравится отношение и характер Щербаковой. В спорте она — мастер своего дела

Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва рассказала, на кого старается походить в фигурном катании.

«Именно кумира у меня нет. Я считаю, что нужно быть похожим на саму себя, развиваться самой, совершенствовать себя. Мне нравится отношение и характер Ани Щербаковой, в спорте она — мастер своего дела», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Представляющая Тверскую область Горбачёва тренируется под руководством Софьи Федченко. В сезоне-2022/2023 Алина выступала на взрослых этапах Гран-при России, стала третьей в Перми и четвёртой в Москве. На взрослом чемпионате России – 2023 Горбачёва заняла девятое место. Также Алина в составе команды «Красная машина» выиграла Кубок Первого канала.