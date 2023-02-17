Татьяна Мишина: когда Туктамышева начала поправляться, Мишина в Питере все диетологи знали

Тренер Татьяна Мишина рассказал об отношении своего знаменитого мужа, Алексея Мишина, к его самой известной ученице – Елизавете Туктамышевой.
Мишина вспомнила, что перед Олимпиадой-2018 в Пхёнчхане в их группе также тренировалась итальянка Каролина Костнер.
«Алексей всегда очень хорошо относился к Лизе, всегда и во всём её поддерживал. Когда Туктамышева чисто по возрастной причине начала поправляться, даже не знаю, сколько врачей муж обошёл. Его, по-моему, в Питере все эндокринологи и диетологи знали.
Что касается Каролины, Алексей и раньше с ней работал. Когда Костнер в первый раз приехала к нам в Питер, она была совсем в плохом состоянии. И по весу были вопросы, и прыгать она толком не могла. Но она с таким доверием смотрела на Алексея! Наверное, это тоже в определённом смысле его обязывало. Если при этом и была какая-то конкуренция с Туктамышевой, это никак не акцентировалось.
Лиза, в принципе, совершенно неагрессивная в этом плане, очень доброжелательная по отношению к другим девочкам. Никогда, например, не позволяла себе высказываний, что маленькие прыгают только потому, что они маленькие. Поэтому, думаю, и к ней самой все очень уважительно относятся. Камила Валиева так просто её обожает», — приводит слова Мишиной RT.
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