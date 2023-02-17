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Тренер Татьяна Мишина рассказала, как оптимизм мужа помог вылечиться от тяжёлой болезни

Тренер Татьяна Мишина рассказала, как оптимизм мужа помог вылечиться от тяжёлой болезни
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Тренер Татьяна Мишина рассказала о своей болезни, о которой, кроме мужа Алексея Мишина и родных, знал только её ученик – чемпион России Евгений Семененко.

«Не накрыло ли отчаяние, когда впервые поставили диагноз? Было такое, конечно. Сначала вообще становится очень страшно от непонимания, что делать, где делать. Если бы не Алексей со своим оптимизмом… Только он мог легко и просто сказать, что всё будет нормально, что лимфома Ходжкина, которая диагностирована у меня, вылечивается, не оставляя никаких последствий. Я как-то сразу в это поверила. Что всё вытерплю, вынесу и обязательно вылечусь.

Очень чётко тогда поняла, как сильно хочу работать. Пока шло лечение, постоянно как бы цеплялась за всё, что происходит на катке. Это помогало чувствовать, что ты не выпал из профессии, а по-прежнему причастен к ней и скоро вернёшься обратно. У меня было именно такое ощущение. Плюс дом, семья, два сына с собственными семьями. Так сложилось, что наш внук, маленький Лёшик, практически постоянно с нами живёт, поскольку его мама долгое время активно играла в теннис», — приводит слова Мишиной RT.

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