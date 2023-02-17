«В корне неправильно и некрасиво». Железняков — о заявлении Плющенко после юниорского ЧР

Хореограф Алексей Железняков, который работает с группой Этери Тутберидзе, отреагировала на заявление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, раскритиковавшего судейство выступления учениц его академии Софьи Титовой и Вероники Жилиной в произвольной программе на первенстве России.
Евгений заявил, что не боится ухода учеников в другие группы, так как они ему преданы, но при таком судействе не будет против перехода фигуристов в другие страны.
«Знаете, мягко говоря, учитывая сегодняшнюю политическую ситуацию и то, как нас любят, в кавычках, человеку такого ранга заявлять такие вещи слишком некрасиво, перебор. Просто из-за того, что Евгению Викторовичу показалось, что его спортсменов засудили, они должны менять спортивное гражданство?! В общем-то, звучит как предательство. Лично для меня это так, сугубо личное мнение. Евгению Викторовичу вообще всегда кажется, что его спортсменов засуживают. Частенько такое было.
Обижают вообще многих спортсменов, любых тренеров и команд. Бывает, что судьи недоглядели или на что-то закрыли глаза. Но Евгений Викторович считает, что только его спортсменов унижают и засуживают. Если он готов после этого отправить своих спортсменов получать другое гражданство и отправить выступать за другую страну, это в корне неправильно и некрасиво. Такие вещи даже озвучивать некрасиво, не то, что думать о таком», — приводит слова Железнякова «РИА Новости Спорт».
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