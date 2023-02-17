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Протезист оценил перспективы Романа Костомарова вернуться на лёд

Протезист оценил перспективы Романа Костомарова вернуться на лёд
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Главный протезист инновационной немецкой компании OttoBock Андрей Наконечный оценил перспективы 46-летнего олимпийского чемпиона Романа Костомарова вернуться на лёд после ампутации стоп.

«Если мы говорим о картине ходьбы, приближенной к естественной, учитывая невысокий уровень ампутации, то с начала процесса протезирования молодые ребята, физически хорошо подготовленные, уже через неделю имеют возможность передвигаться без дополнительной опоры: трости, костылей и т. п. А полная реабилитация — это всегда вопрос относительный, но за год — однозначно.

Я хочу с уверенностью сказать, что если мимо вас пройдет человек с парной ампутацией нижних конечностей, вы этого не заметите. Встать на коньки современные аппараты, конечно, позволяют. Но учитывая, что в фигурном катании важны сильные ноги, при парной ампутации вряд ли у него получится исполнять какие-то поддержки и сложные элементы. Шансы вернуться на лед в былом качестве сводятся к минимуму однозначно», — приводит слова Наконечного StarHit.

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