Протезист оценил перспективы Романа Костомарова вернуться на лёд

Главный протезист инновационной немецкой компании OttoBock Андрей Наконечный оценил перспективы 46-летнего олимпийского чемпиона Романа Костомарова вернуться на лёд после ампутации стоп.

«Если мы говорим о картине ходьбы, приближенной к естественной, учитывая невысокий уровень ампутации, то с начала процесса протезирования молодые ребята, физически хорошо подготовленные, уже через неделю имеют возможность передвигаться без дополнительной опоры: трости, костылей и т. п. А полная реабилитация — это всегда вопрос относительный, но за год — однозначно.

Я хочу с уверенностью сказать, что если мимо вас пройдет человек с парной ампутацией нижних конечностей, вы этого не заметите. Встать на коньки современные аппараты, конечно, позволяют. Но учитывая, что в фигурном катании важны сильные ноги, при парной ампутации вряд ли у него получится исполнять какие-то поддержки и сложные элементы. Шансы вернуться на лед в былом качестве сводятся к минимуму однозначно», — приводит слова Наконечного StarHit.