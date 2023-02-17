Вайцеховская: двойственное ощущение от высказываний Плющенко в адрес судей

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о словах двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, который раскритиковал российское судейство, пригрозив «переходом спортсменов в другие страны».

«Двойственное ощущение от высказываний Евгения Плющенко в адрес судей. По факту за его словами стоит не самая приятная констатация реального, увы, факта: квалификация российских специалистов может быть сколь угодно высокой, но даже поверхностный анализ протоколов оставляет ощущение, что почти все они на протяжении многих лет играют в свою игру.



Но есть и другая правда. Она в том, что, если спортсмен ошибается, жаловаться на судейство — не самая правильная стратегия. Это касается не только фигурного катания, а вообще всех видов спорта, где за пультами — люди.



Да, Вероника Жилина в произвольной программе однозначно была лучшей. Мне, например, вообще нравятся девочки Плющенко. Прежде всего — своей превосходной физической подготовкой. Когда видишь реальный четверной прыжок, а не четверной «вжик», это производит впечатление и, по мне, так обязательно должно отражаться в надбавке за качество. Причём в большей степени, нежели это обычно происходит. Если говорить о развитии фигурного катания, нельзя не поощрять подобные вещи.



Но Жилина произвольную программу и выиграла. То есть формально здесь не придраться. Ну да, GOE и вторая оценка оказались недостаточно велики. Но совершенно не исключаю, что это следствие девятого места в короткой программе. Дала повод не считать себя фаворитом.



Раз так, то и жалобы не слишком уместны», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.