Евгения Медведева: нет большого желания тренировать

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева ответила на вопрос о возможной тренерской карьере в будущем. Недавно прошёл юношеский турнир по фигурному катанию на призы Медведевой.

«У меня действительно пока нет большого желания тренировать, потому что есть другие направления для развития. Пока тренерская карьера не особо интересует, но пообщаться с детишками и вспомнить себя в их возрасте, как сама выступала, было интересно. Они маленькие, прикольные, подбегали обниматься. Очень живое общение. Надеюсь, им понравилось», — сказала Медведева в интервью ТАСС.

После Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, которая завоевала серебро, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в официальных соревнованиях.