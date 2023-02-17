Мехдиев прокомментировал прокат Шинкаренко и Михайлова на первенстве России

Солист Ансамбля народного танца имени Моисеева Рамиль Мехдиев поделился впечатлениями от выступления танцевального дуэта Александра Шинкаренко/Владислав Михайлов на первенстве России среди юниоров. Мехдиев работает с дуэтом вместе с Еленой Масленниковой и Ильёй Авербухом.

«Работать, конечно, много над чем. Тот, кто не работает, тот, кто не прогрессирует, заканчивает в итоге. Конечно, есть ошибки, нужно много работы, но то, что мы показали сегодня, то, что в ритм-танце было показано, — это было очень достойно. Это был хороший уровень. Не нужно забывать, что это пара, которая первый раз по возрасту попала на первенство России. То, что они показали, вполне прилично, чисто, уверенно, эмоционально — это было очень хорошо. Мы рады этому. Конечно, они очень красивые сами по себе, очень гармоничны, с красивыми лицами, очень эмоциональные, и для танцев это тоже очень важно. Мне кажется, что наша пара показала неплохой уровень, мы будем продолжать работать, вкатываться и, как все любят говорить, грызть борт зубами.



Помогает ли ребятам их участие в ледовых шоу? Это в первую очередь раскрепощение, «небоязнь» выходить на лёд. Потому что когда ты выходишь на лёд на домашнем катке, ты выходишь спокойно, без адреналина и волнения. А любые такие шоу обязывают тебя волноваться, переживать, и чем больше такого опыта, тем быстрее они будут с этим справляться. На собственном опыте это понял — чем больше у тебя выступлений, тем ты становишься опытнее, профессиональнее, быстрее попадаешь в эту ауру волшебства», — сказал Мехдиев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.