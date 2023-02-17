Мишина: нет ощущения, что девочек Плющенко судят строже

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина отреагировала на высказывание двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, который раскритиковал российское судейство, пригрозив «переходом спортсменов в другие страны».
«Это была его реакция на соревнования, потому что его девочки очень хорошо прокатали произвольную. Какие у него на самом деле планы, я не знаю. То ли сгоряча сказал, то ли действительно что-то планирует. Но я надеюсь, что это просто эмоции. Столько сил тренер вкладывает, и после хорошего выступления спортсменок у него может быть такая реакция. Но всё-таки одна произвольная ничего не решает. На то и две программы. Будут ли какие-то действия, связанные со сменой гражданства с его стороны, покажет только время.
У меня нет ощущения, что девочек Плющенко судят строже. Но, чтобы быть неголословной, нужно детально проанализировать оценку за короткую и произвольную программы: сколько баллов дали за каждый прыжок, какие надбавки. Только после этого что-то можно говорить. А так не могу сказать, что его девочек как-то сильно засуживали. Каталась хорошо Муравьёва, ей же ставили свои баллы. На всех последних стартах она получала своё», — цитирует Мишину Metaratings.
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