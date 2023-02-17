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Медведева: если Валиева захочет, сможет провести пару чемпионатов России на высоком уровне

Медведева: если Валиева захочет, сможет провести пару чемпионатов России на высоком уровне
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева прокомментировала слова российской фигуристки Камилы Валиевой, что она ещё выступит на чемпионате России по фигурному катанию.

«Верю ли я, что Валиева сможет выступать на протяжении долгого времени? Насчёт долгого времени только Камиле самой решать. Я не имею права судить о её возможностях, потому что не знаю, в каких кондициях находится её тело. И вообще, в принципе не очень корректно говорить, что она сможет или чего она не сможет. Сможет — отлично, не сможет — окей, переключится на что-то другое. Главное, чтобы человек был счастлив. Я думаю, что, если она захочет и если ей позволит здоровье, пару чемпионатов России она сможет откататься на реально высоком уровне, с тем чтобы идти и выигрывать», — приводит слова Медведевой ТАСС.

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