Щербакова и Гончаров прокомментировали свою победу на первенстве России среди юниоров

Танцевальный дуэт Анна Щербакова и Егор Гончаров высказались о победе на первенстве России среди юниоров в танцах на льду.

«Играем ли мы в шахматы подобно нашей программе? Да, я поигрываю иногда в шахматы с отцом. Но я лузер (смеётся). На льду как-то, может, получается, но с доской не очень», — передаёт слова Гончарова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Я тоже не профессионал в шахматах, не могу похвастаться успешной игрой (улыбается)», — отметила Щербакова.

«Мы на льду играем», — сказал Гончаров.

«Если предложат выступить с номером перед чемпионатом по шахматам, согласимся ли выступить? С большой радостью. Был бы невероятный опыт. Мы с Егором хотели показать свой максимум. Были, конечно, небольшие недочёты, но, нам кажется, мы справились. Постараемся к финалу отточить наши программы, сделать их ещё более яркими. В субботу-воскресенье мы с Егором планируем отдыхать (смеётся)», — призналась Щербакова.