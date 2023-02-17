Щербакова и Гончаров прокомментировали свою победу на первенстве России среди юниоров

Танцевальный дуэт Анна Щербакова и Егор Гончаров высказались о победе на первенстве России среди юниоров в танцах на льду.
«Играем ли мы в шахматы подобно нашей программе? Да, я поигрываю иногда в шахматы с отцом. Но я лузер (смеётся). На льду как-то, может, получается, но с доской не очень», — передаёт слова Гончарова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
«Я тоже не профессионал в шахматах, не могу похвастаться успешной игрой (улыбается)», — отметила Щербакова.
«Мы на льду играем», — сказал Гончаров.
«Если предложат выступить с номером перед чемпионатом по шахматам, согласимся ли выступить? С большой радостью. Был бы невероятный опыт. Мы с Егором хотели показать свой максимум. Были, конечно, небольшие недочёты, но, нам кажется, мы справились. Постараемся к финалу отточить наши программы, сделать их ещё более яркими. В субботу-воскресенье мы с Егором планируем отдыхать (смеётся)», — призналась Щербакова.
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