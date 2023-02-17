Рудковская: желание сменить гражданство принадлежит спортсменам и родителям, а не Евгению

Музыкальный продюсер и предприниматель Яна Рудковская высказалась в защиту своего супруга, двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко. Плющенко ранее раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров, упомянув «переход спортсменов в другие страны».

«Евгений высказал желание родителей учеников и самих спортсменов сменить спортивное гражданство. Это не его личное желание. Хватит писать неправду», — приводит слова Рудковской Sport24.

Накануне ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй на юниорском первенстве России по фигурному катанию. Другая воспитанница академии Плющенко Софья Титова заняла четвёртое место. Оценки вызвали недовольство у Плющенко.