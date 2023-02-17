Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Источник: Костомарову установили дренаж для выведения жидкости из левого лёгкого

Источник: Костомарову установили дренаж для выведения жидкости из левого лёгкого
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову установили дренаж для выведения жидкости из левого лёгкого, сообщает телеграм-канал «112».

Ранее появилась информация, что лёгкие спортсмена практически отказали. По информации источника, в левом лёгком Костомарова образовался фиброз. В связи с осложнениями в работе почек Костомаров постоянно отекает. Спортсмен по-прежнему подключён к аппарату ИВЛ.

Сообщается, что отмирание тканей больше не распространяется на другие конечности, однако возникли проблемы с закупоркой сосудов Костомарова. На данный момент врачи не могут проводить операции спортсмену из-за его тяжёлого состояния.

Напомним, Костомаров был доставлен в больницу с двусторонней пневмонией 10 января в тяжёлом состоянии. В феврале врачи ампутировали спортсмену стопы и несколько пальцев на руке из-за осложнений, связанных с заболеванием. Позже сообщалось об улучшении состояния Костомарова.

Новость по теме
Источник: Роман Костомаров пытается сбежать из реанимации
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023