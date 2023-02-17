Певец Ваня Дмитриенко высказался о слухах о романе с Камилой Валиевой

Певец Ваня Дмитриенко прокомментировал слухи об отношениях с российской фигуристкой Камилой Валиевой. В прошлом году в социальных сетях распространялись фото, на которых молодые люди гуляли по Казани, держась за руки. После этого девушка певца объявила об их расставании, а в медиапространстве поползли слухи об изменах артиста.

«Мы с Камилой просто общались, и я не хотел, чтобы так всё вышло, но она стала заложницей ситуации. Но это не было спровоцировано нами, мы не планировали хайповать, то, как люди всё это раскрутили, нас не касается. Камила не участвовала и не участвует в нашей с Сашей (девушка артиста. — Прим. ред.) истории, мы с ней были в прекрасных дружеских отношениях. Спокойно подружить нам не дали. Сейчас мы не общаемся», — приводит слова Дмитриенко Super.