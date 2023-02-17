Медведева оценила перспективы Губановой на чемпионате мира — 2023

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о победе представляющей Грузию Анастасии Губановой на первенстве континента и оценила перспективы спортсменки из Санкт-Петербурга на чемпионате мира.

«Что касается чемпионата Европы, будет странно сказать, что он получился супермегасильным. Без наших спортсменов ощутимо ниже были баллы, но своя драма, своя радость там была. И, по сути, выиграла девочка, которая представляла Грузию, но при этом она тренируется в Санкт-Петербурге, много лет выступала за Россию. Интересно было наблюдать.

Думаю, что многие ставили на Луну Хендрикс, потому что она более опытная и показывала довольно стабильное катание. Но не выдержали нервы. В спорте случается так.

Будет ли сложно Губановой на чемпионате мира из-за того, что она россиянка? Думаю, да. Но мне кажется, то, что она из России, будет не самым решающим фактором в её переживаниях. Ей будет сложно, потому что она выиграла чемпионат Европы и от неё уже чего-то ждут. Чемпионат мира — более серьёзное соревнование, там будет больше соперников — японки, американки. На неё будет больше давление, все реагируют: «Ну что? Давай, подтверди свой статус!» Посмотрим, как она справится», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Чемпионат мира – 2023 по фигурному катанию пройдёт в Японии 20–26 марта.