Пропустившая ЧР среди юниоров ученица Тутберидзе возобновила тренировки

14-летняя российская фигуристка Алиса Двоеглазова вернулась к тренировкам после повреждения колена, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Двоеглазова получила повреждение в начале февраля и не сумела выступить на прошедшем в Перми первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. Алиса уже вышла на лёд, но пока тренируется в щадящем режиме.
Двоеглазова, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, является одной из самых перспективных юниорок страны. Она считалась одной из основных претенденток на титул чемпионки России среди юниоров, который впервые с 2014 года не достался одной из фигуристок «Хрустального». В сезоне-2022/2023 Двоеглазова выиграла этап Гран-при России среди юниоров в Самаре и стала второй на этапе в Сочи.
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