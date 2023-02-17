Гербольдт заявила, что смена гражданства Жилиной и Титовой станет потерей для России

Российская фигуристка и тренер Катарина Гербольдт, выигрывавшая юниорский чемпионат России в 2008 году, отреагировала на слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Плющенко посчитал, что учениц его академии Софью Титову и Веронику Жилину засудили на чемпионате России среди юниоров в Перми. По этой причине он не станет препятствовать переходу спортсменок в другие европейские федерации, которые проявляют к ним интерес.
«Я считаю, что каждый ребёнок, который прыгает такие сложные элементы, составляет конкуренцию в России. Они все равно входят в тройку-пятёрку-десятку лидеров. И если такие спортсмены будут уходить в другие страны, это будет, конечно, обидно. Спортивная жизнь длинная и непредсказуемая: те, которые на детском уровне выигрывают, на взрослых соревнованиях может быть наоборот. Мы не знаем, какое у них может быть будущее. Особенно это касается девочек в переходный возраст — невозможно предсказать, какими они будут после пубертатного периода. Будет ли потерей для России возможный уход Жилиной и Титовой? Я думаю, что да», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».
Напомним, обе фигуристки неудачно исполнили короткую программу, но в итоге Жилина стала серебряным призёром, а Титова заняла четвёртое место.
- 17 февраля 2023
-
19:54
-
19:40
-
19:22
-
19:11
-
18:26
-
17:58
-
17:37
-
16:52
-
16:43
-
15:25
-
15:14
-
15:01
-
13:35
-
13:17
-
13:14
-
13:13
-
12:47
-
12:25
-
11:45
-
10:35
-
10:17
-
09:51
-
00:58
-
00:50
-
00:45
-
00:25
-
00:05
- 16 февраля 2023
-
23:42
-
23:31
-
22:46
-
22:36
-
22:22
-
22:13
-
21:48
-
21:47