Гербольдт заявила, что смена гражданства Жилиной и Титовой станет потерей для России

Российская фигуристка и тренер Катарина Гербольдт, выигрывавшая юниорский чемпионат России в 2008 году, отреагировала на слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Плющенко посчитал, что учениц его академии Софью Титову и Веронику Жилину засудили на чемпионате России среди юниоров в Перми. По этой причине он не станет препятствовать переходу спортсменок в другие европейские федерации, которые проявляют к ним интерес.

«Я считаю, что каждый ребёнок, который прыгает такие сложные элементы, составляет конкуренцию в России. Они все равно входят в тройку-пятёрку-десятку лидеров. И если такие спортсмены будут уходить в другие страны, это будет, конечно, обидно. Спортивная жизнь длинная и непредсказуемая: те, которые на детском уровне выигрывают, на взрослых соревнованиях может быть наоборот. Мы не знаем, какое у них может быть будущее. Особенно это касается девочек в переходный возраст — невозможно предсказать, какими они будут после пубертатного периода. Будет ли потерей для России возможный уход Жилиной и Титовой? Я думаю, что да», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Напомним, обе фигуристки неудачно исполнили короткую программу, но в итоге Жилина стала серебряным призёром, а Титова заняла четвёртое место.