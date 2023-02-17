«Какой мне четверной? Я сломаюсь». Медалист первенства России — об ультра-си в парах

Артём Грицаенко, выступающий в спортивной паре с Елизаветой Осокиной, ответил на вопрос, будет ли их дуэт в будущем исполнять четверные элементы.
На чемпионате России среди юниоров в Перми Осокина и Грицаенко, тренирующиеся у Павла Слюсаренко, стали бронзовыми призёрами. Будучи одиночницей, Елизавета пробовала на тренировках исполнять четверные прыжки.
«Извини, я уже не могу (обращается к Елизавете). Представьте, если одиночник выйдет мирового уровня и будет весить 80 килограммов, какой четверной он прыгнет? Если только один в начале программы и уйдёт. Какой мне четверной, я сломаюсь», — сказал Грицаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полностью интервью с Елизаветой Осокиной и Артёмом Грицаенко можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 18 февраля, в 10:00 мск.
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