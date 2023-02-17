Осокина — о переезде в Пермь из Москвы: некуда сходить, очень скучно

Фигуристы Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, выступающие в соревнованиях спортивных пар, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказали о том, как им живётся в Перми, куда они переехали из Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы тренироваться у Павла Слюсаренко.



Елизавета: Скучно, очень скучно. Некуда сходить, погулять негде особо, нет никаких достопримечательностей. Дом-каток, дом-каток и больше ничего. Находимся в одном районе, ничего интересного.



Артём: Из-за рутинных тренировок выбраться некогда. Есть куда, но нужно искать, нужно ехать, а вот выйти так, как в Санкт-Петербурге – две станции метро, и ты уже на Невском проспекте, прошёл, прогулялся, проветрился, и всё. В Москве, конечно, сложнее доехать…



Елизавета: Да нет, смотря где живёшь (улыбается).



Артём: В Кремле (смеётся).



Полностью интервью с Елизаветой Осокиной и Артёмом Грицаенко можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 18 февраля, в 10:00 мск.