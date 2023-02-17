Бронзовый призёр ЮЧР в парах: был у Москвиной, но в Перми нравится гораздо больше

Фигурист Артём Грицаенко, выступающий в спортивной паре с Елизаветой Осокиной, рассказал, что не жалеет о переезде в Пермь из Санкт-Петербурга, так как школа у Павла Слюсаренко ничуть не хуже, по его мнению, чем у Тамары Москвиной.



«В плане тренировок и группы это, наверное, лучшее, что было. Я и в Челябинске покатался, и потом в Питер переехал. Не знаю, что в московских группах, но в Питере у Тамары Николаевны Москвиной был, опыт есть. Здесь нравится гораздо больше», — сказал Грицаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

На чемпионате России среди юниоров в Перми Осокина и Грицаенко стали бронзовыми призёрами.



Полностью интервью с Елизаветой Осокиной и Артёмом Грицаенко можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 18 февраля, в 10:00 мск.