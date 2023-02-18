Фигурист-юниор Грицаенко назвал Бойкову/Козловского и Мишину/Галлямова «мегалодонами»

Фигурист Артём Грицаенко, выступающий в спортивной паре с Елизаветой Осокиной, заявил, что ему не страшно будет в следующем сезоне соревноваться среди взрослых именитых пар, а не среди юниоров.

На чемпионате России среди юниоров в Перми Осокина и Грицаенко, которые тренируются в группе Павла Слюсаренко, стали бронзовыми призёрами.

«Мы все знакомы, ничего страшного нет. Все ребята были в юниорах, все катались вместе. А с какими-то мегалодонами – Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов — я катался в одной группе, мы все хорошо дружим, поэтому страх не имеет место быть», — сказал Грицаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Грицаенко переехал в Пермь из Санкт-Петербурга, где в паре с Екатериной Сторублевцевой занимался в группе Тамары Москвиной.



Полностью интервью с Елизаветой Осокиной и Артёмом Грицаенко можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 18 февраля, в 10:00 мск.