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«Есть русские, выступающие за другие флаги». Призёр ЮЧР — об уровне парного катания в мире

«Есть русские, выступающие за другие флаги». Призёр ЮЧР — об уровне парного катания в мире
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Фигурист Артём Грицаенко, выступающий в спортивной паре с Елизаветой Осокиной, высказался об уровне парного катания в мире.

Ранее Дмитрий Козловский и Александр Галлямов заявили, что не следили за чемпионатом Европы, поскольку слишком большая разница в мастерстве.

«Нет, может, какие-то интересные моменты были… Но рассматривать зарубежные пары как соперников – это смешно. С уровнем российского фигурного катания это просто смешно. Да, там есть русские ребята, которые выступают за другие страны, они правда могут показать хороший уровень. Хочется увидеть их вживую, там соревноваться, видеть, кто-что-где», — сказал Грицаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

На чемпионате России среди юниоров в Перми Осокина и Грицаенко, которые тренируются в группе Павла Слюсаренко, стали бронзовыми призёрами.

«Смешно рассматривать зарубежные пары как соперников». Интервью с ярким дуэтом юниоров «Смешно рассматривать зарубежные пары как соперников». Интервью с ярким дуэтом юниоров
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