Осокина ответила, могут ли они с Грицаенко сменить тренерский штаб

Фигуристка Елизавета Осокина, выступающая в спортивной паре с Артёмом Грицаенко, заявила, что не собирается в будущем менять Пермь на Москву или Санкт-Петербург, так как у Павла Слюсаренко хорошая школа.



«Да, всё верно. Нам здесь нравится, нас всё устраивает. За этот сезон мы очень много работали, пришли сейчас к первенству России. Школу ни в коем случае менять не собираемся. Столько сил в нас вложено…



В плане тренировок, в плане поддержки, настроя на старт. Во всех моментах тут спокойнее, комфортнее», — сказала Осокина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ранее Осокина была одиночницей в ЦСКА, а потом каталась в паре с Владиславом Антонышевым у Владислава Жовнирского и Арины Ушаковой. Грицаенко переехал в Пермь из Санкт-Петербурга, где в паре с Екатериной Сторублевцевой занимался в группе Тамары Москвиной.



Полностью интервью с Елизаветой Осокиной и Артёмом Грицаенко можно прочитать на «Чемпионате».