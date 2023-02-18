Бронзовые призёры ЮЧР в парах заявили, что в следующем сезоне выйдут во взрослые

Бронзовые призёры первенства России среди юниоров в соревнованиях спортивных пар 16-летняя Елизавета Осокина и 20-летний Артём Грицаенко сообщили, что с сезона-2023/2024 будут выступать во взрослых соревнованиях.



«Да, только мастерские старты. Если в юниорах мы могли выступать и по кандидатам в мастера спорта, и по мастерам, то со следующего сезона – только мастера», — сказал Грицаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.



Осокина и Грицаенко тренируются в Перми в группе Павла Слюсаренко. Ранее Осокина была одиночницей в ЦСКА, а потом каталась в паре с Владиславом Антонышевым у Арины Ушаковой и Владислава Жовнирского. Грицаенко переехал в Пермь из Санкт-Петербурга, где в паре с Екатериной Сторублевцевой занимался в группе Тамары Москвиной.

Полностью интервью с Елизаветой Осокиной и Артёмом Грицаенко можно прочитать на «Чемпионате».