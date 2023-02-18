Тренер группы Авербуха объяснила, почему в этом сезоне массово распадались дуэты в танцах

Тренер Елена Масленникова, работающая вместе с Ильёй Авербухом, высказалась о массовом распаде российских танцевальных дуэтов в сезоне-2022/2023.

«Я думаю, что в первую очередь влияет отсутствие международных стартов. Нет дополнительной точки для оценки, другого взгляда. На международных турнирах другие судьи, и ты можешь оценить себя с другой стороны. Внутри страны мы варимся в своём соку: одни и те же специалисты, одни и те же судьи. О каждой паре уже есть сложившиеся стереотипы, и изменить их очень тяжело.

Когда все старания направлены на внутренние старты, то внутри создаётся клубок непонятных взаимоотношений, оценок. Это не очень хорошо. Но для нас всех это испытание, которое мы должны пройти. В этой связи хочется попросить судей, технических специалистов, контролёров максимально объективно воспринимать каждую пару, избавиться от стереотипов. Если вдруг какая-то пара показала что-то новое, классное, то давайте оценивать то, что мы видим сейчас, а не то, что было на контрольных прокатах в сентябре.

Если мы это преодолеем, то будем получать объективное судейство, и меньше пар будут распадаться. Ребята чувствуют, что упираются в стену, что они заложники стереотипов. И из-за этого пытаются что-то изменить: меняют партнёрш, клубы. У них просто нет света в конце тоннеля. Но распад пар — это плохо, снижается конкуренция. Всегда хочется смотреть за развитием дуэта, за их карьерным путём», — приводит слова Масленниковой «Матч ТВ».