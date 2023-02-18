Тренер группы Авербуха — о нейтральном флаге: важно не уступать место в мировом спорте

Тренер Елена Масленникова, работающая вместе с Ильёй Авербухом, заявила, что российским спортсменам стоит выступать на летних Олимпийских играх – 2024 под нейтральным флагом, если появится такая возможность.

«Если честно, я считаю, что надо выступать. Это всё равно наши спортсмены, весь мир это знает, в России за них болеют. Важно не уступать своё место в мировом спорте. Если мы полностью уйдём, то ряды сомкнутся, и вернуться будет очень сложно. А так мы будем представлять спорт на самом высоком уровне. Конечно, сейчас всё сильно осложняется ситуацией в мире. Одно дело — допинг, другое дело — нынешняя ситуация. Вы знаете, я сама иногда сомневаюсь, нет полной определённости. Но так как я всю жизнь со спортсменами и сама спортсменка, то представляю, насколько обидно пропускать крупнейшие турниры», — приводит слова Масленниковой «Матч ТВ».