Рудковская: у одних не видят недокруты, у других не оценивают даже чистые прыжки. Это как?

Музыкальный продюсер и предприниматель Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась о словах супруга про необъективное судейство на юниорских турнирах в России.

«Во-первых, я абсолютно, безоговорочно и полностью согласна со словами Жени.

Во-вторых, это просто гнусно — заставлять детей бороться не только с соперниками, но и за справедливость! Со взрослыми! Это за гранью уже.

Мы долго терпели. Более того, я так скажу: мы бы и ещё потерпели. Но уже устали и дети, и родители. Мы ничего не просим, мы сами платим за свой лёд, за билеты детей, за костюмы, за программы наших юниоров, за все их поездки! Наша школа и наши спонсоры! И мы за каждого ребёнка биться до конца будем, за его победы и мечты!

«Уходите», — говорят. Только представьте, как быстро с руками и ногами заберут девочек, обладающих 3 и 4 прыжками ультра-си в произвольной программе. В мире это делают только российские спортсмены, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. А в мире никто.

Вы помните слёзы Саши Трусовой на Олимпиаде? А сейчас зеркальная трагедия произошла на ЧР среди юниоров у 14-летних девчонок! Весь мир в шоке, а федерация говорит: «Ну и уходите».

Журналисты задают вопрос, правда ли, что федерации крупных стран заинтересованы в Жилиной и Титовой? Подтверждаю, что правда. Родина у нас одна и другой никогда не будет, никогда! Каждый из нас беззаветно предан своей стране. Но боже, я прочитала комментарии… Вы кого хотите обвинить в предательстве? Детей 13-14 лет с родителями? Детей, у которых очень короткий век в юниорском спорте? Всё, чего они ищут — справедливости! Не новой страны, а именно справедливого спорта, потому что он для них – это жизнь. Это не красивые слова, они реально на этом льду ЖИВУТ. И видеть, как их гнобят и заваливают — это страдание.

Сейчас ситуация — одним можно, а другим нельзя, у одних не видят недокруты, у других не оценивают даже чистые прыжки. Это как? Это получается — двойные стандарты?

3 года мы бьёмся за справедливость детей, не взрослых. Мы просим объективного судейства ко всем штабам одинакового. Честного! Ведь мы же за честный спорт все, правда? А то в фигурном катании есть устойчивое выражение «нагрибовали», то есть накинули незаслуженных грибов-баллов. И прежде чем писать громкие заголовки, посмотрите интервью Евгения – человека, который хочет одного – справедливости», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.