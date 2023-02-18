Российский хирург предположил, сколько будут стоить протезы для Романа Костомарова

Российский хирург Андрей Литвиненко высказался об ампутации пальцев рук у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы, а позднее – пальцы на руках. Спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам снова пришлось подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). Из-за большого количества фиброза врачи опасаются за левое лёгкое спортсмена.
«Развилась такая ситуация, которая уже не сопоставима с нормальной функцией конечностей, этих пальцев. Поэтому ради того, чтобы спасти жизнь пациента, врачи пошли на такую операцию. У нас в России и за границей делают в том числе бионические протезы. Скорее всего, речь идёт о сумме, превышающей миллион рублей», — приводит слова Литвиненко «Пятый канал».
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