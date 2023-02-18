Бережная — о Костомарове: как дошло до такого состояния? Это непрофессиональная история

Олимпийская чемпионка 2002 года, двукратная чемпионка мира в парном катании Елена Бережная высказалась о ситуации вокруг олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы, а позднее – пальцы на руках. Спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам снова пришлось подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). Из-за большого количества фиброза врачи опасаются за левое лёгкое спортсмена.
«Как получилось, что дошло до такого состояния? Очень печально, страшно, ужасно. Написала, спросила у Тани Навки, правда ли это (ампутация обеих стоп Костомарова). Она написала: «Да». Это ужасно! Ни одним, наверное, мозгом, ни один спортсмен не может понять, как это случилось и что будет дальше.
Это непрофессиональная история абсолютно. Недавно здесь проходило шоу. Ребята, которые участвовали от Ильи Авербуха, мы все желаем ему здоровья, чтобы он выкарабкался из этого состояния», — приводит слова Бережной «Пятый канал».
- 18 февраля 2023
-
14:22
-
14:14
-
12:40
-
12:28
-
12:04
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
01:07
-
00:43
- 17 февраля 2023
-
23:10
-
23:00
-
22:01
-
21:11
-
21:00
-
19:54
-
19:40
-
19:22
-
19:11
-
18:26
-
17:58
-
17:37
-
16:52
-
16:43
-
15:25
-
15:14
-
15:01
-
13:35
-
13:17
-
13:14
-
13:13
-
12:47
-
12:25
-
11:45