Бережная — о Костомарове: как дошло до такого состояния? Это непрофессиональная история

Олимпийская чемпионка 2002 года, двукратная чемпионка мира в парном катании Елена Бережная высказалась о ситуации вокруг олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы, а позднее – пальцы на руках. Спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам снова пришлось подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). Из-за большого количества фиброза врачи опасаются за левое лёгкое спортсмена.

«Как получилось, что дошло до такого состояния? Очень печально, страшно, ужасно. Написала, спросила у Тани Навки, правда ли это (ампутация обеих стоп Костомарова). Она написала: «Да». Это ужасно! Ни одним, наверное, мозгом, ни один спортсмен не может понять, как это случилось и что будет дальше.

Это непрофессиональная история абсолютно. Недавно здесь проходило шоу. Ребята, которые участвовали от Ильи Авербуха, мы все желаем ему здоровья, чтобы он выкарабкался из этого состояния», — приводит слова Бережной «Пятый канал».