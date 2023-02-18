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Аделина Сотникова ответила, считает ли Авербуха косвенно виновным в болезни Костомарова

Аделина Сотникова ответила, считает ли Авербуха косвенно виновным в болезни Костомарова
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Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова ответила, считает ли хореографа Илью Авербуха косвенно виноватым в ситуации вокруг олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. Роман выступал на открытом воздухе в ледовом шоу Авербуха на фоне заболевания. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы, а позднее – пальцы на руках. Спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам снова пришлось подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). Из-за большого количества фиброза врачи опасаются за левое лёгкое спортсмена.

«Тут даже незачем его поругать, потому что это нормальная ситуация у спортсменов», — приводит слова Сотниковой «Пятый канал».

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