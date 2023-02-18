Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Рудковская отреагировала на пост Трусовой о не сбывшейся на ОИ-2022 мечте

Рудковская отреагировала на пост Трусовой о не сбывшейся на ОИ-2022 мечте
Аудио-версия:
Комментарии

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская отреагировала на пост серебряного призёра Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой к годовщине завоевания медали Игр в Пекине.

Трусова стала первой в истории женщиной, приземлившей пять четверных прыжков в произвольной программе, но не сумела завоевать олимпийское золото, так как в короткой программе уступила Анне Щербаковой шесть баллов. В своём посте Александра написала: «Год назад я пришла к своей цели! Но, к сожалению, моя мечта в тот день не сбылась!»

«Сашенька, ты двигала женское фигурное катание вперёд! Ты — пример для нового поколения фигуристов! Более чем уверена, что ещё не одна твоя мечта сбудется в будущем, потому что ты все эти мечты заслуживаешь своим трудом и своей самоотдачей! Безмерно уважаю, твой друг Яна Рудковская», — написала Рудковская в комментарии к посту Трусовой.

Новость по теме
Александра Трусова: год назад я пришла к своей цели! Но моя мечта в тот день не сбылась
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023