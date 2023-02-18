Рудковская высказалась о нарушении кодекса этики в заявлении Плющенко о судействе

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, высказалась о кодексе этики, который нарушил её муж, критикуя судейство.
Плющенко остался недоволен тем, как было оценено выступление его учениц Вероники Жилиной и Софьи Титовой в произвольной программе на чемпионате России среди юниоров в Перми. После окончания турнира Евгений, выступая перед журналистами, раскритиковал несправедливое, по его мнению, судейство.
«Ну а теперь давайте про кодекс этики, который ввели полгода назад. Кодекс этики — это правильно, замечательно. Но у меня два вопроса.
Первый: как тогда бороться, как тогда говорить о проблеме? Никак? То есть нужно молчать, глотать? Всегда должен быть конструктивный диалог. Федерация — тренеры — спортсмены!
Второй: почему, когда одни нарушают кодекс, им всё сходит с рук, а насчёт других сразу поднимается вой? Комментаторы иногда позволяют лишнее, хореограф Железняков постоянно оскорбляет спортсменов. А другим — нам, людям, которые бьются за юниорский детский спорт, которые вкладывают свои личные средства в детский спорт — говорить о справедливости нельзя. И да, напомню, мы вкладываем в спортсменов личные деньги. Школа полностью содержится на наши частные инвестиции. Но, несмотря на это, я и мой муж продолжаем бороться за честный детский спорт.
И да, извините, но если уже Татьяна Анатольевна Тарасова согласилась, значит, точно правильно говорит Евгений, нужно что-то менять в системе, при которой спортсменка, упавшая с четверного лутца (с понятного штаба) в прыжковом турнире, выигрывает у нашей спортсменки, сделавшей чистый четверной сальхов. Двойные стандарты, нечестность и жёсткость приводят к нарушению детской психики и срывам. А не спорт.
И почему опять же одним можно, переходить за другие страны и оформлять тайно переходы? Одни втихушку сейчас пропускают сезон, втихую будут переходить, а другие люди просто говорят — начните судить честно, и все сильные спортсмены останутся здесь. Вот в чём в чём, а в этом можете точно не сомневаться!» — написала Рудковская в своём телеграм-канале.
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