Роднина отреагировала на заявления Плющенко о нейтральном флаге и смене гражданства

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала последние громкие заявления двукратного победителя Игр Евгения Плющенко.

По завершении чемпионата России среди юниоров Плющенко заявил, что после столь предвзятого судейства в отношении его учениц Вероники Жилиной и Софьи Титовой не станет препятствовать смене спортивного гражданства фигуристками. На следующий день Евгений высказался за выступление российских спортсменов под нейтральным флагом, как предлагает МОК.

«Решения по смене гражданства, чтобы выступать за другую страну или в нейтральном статусе, будет принимать не Плющенко и даже не спортсмены, а в первую очередь вышестоящие [инстанции]. Я вполне могу поверить, что Плющенко сказал это на эмоциях. Ну и что мы теперь за эмоции будем хвататься», — приводит слова Родниной «РБК Спорт».