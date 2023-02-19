Тренер Горбачёвой: у Плющенко истерика, он был слишком уверен в победе, придётся привыкать

Тренер чемпионки России среди юниоров Алины Горбачёвой Софья Федченко прокомментировала высказывания олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России в Перми, где выступали его подопечные.
«На мой взгляд, это истерика и отсутствие умения признавать свои тренерские промашки. Думаю, что он был слишком уверен в своей победе в отсутствие главной фаворитки турнира — Алисы Двоеглазовой. Ну что ж, придётся привыкать считаться с разными тренерскими штабами. У нас малыши подрастают.
Я никогда не обсуждаю работу судейской бригады, это вне моей компетенции. У меня другая задача — учить спортсменов кататься безошибочно. Всегда говорю детям: «Катайтесь так, чтобы не к чему было прицепиться, даже если кому-то очень захочется!» — приводит слова Федченко газета «ЖИЗНЬ».
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