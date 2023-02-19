«Похоже на шантаж». Тренер Горбачёвой — о выступлении фигуристок Плющенко за другие страны

Тренер чемпионки России среди юниоров Алины Горбачёвой Софья Федченко оценила высказывания олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее он раскритиковал судейство на первенстве России в Перми, где выступали его подопечные. Плющенко предположил, что если подобное судейство продолжится, то его спортсменки могут выступать под флагами других стран.
«Пойдёт ли Плющенко дальше своих угроз о том, что его спортсмены массово начнут уходить под флаги других стран? Трудно сказать, пойдут ли он и его спортсмены выступать за другие сборные. Честно говоря, похоже на шантаж и поиск хорошего предлога для перехода… Лично мне в этом сезоне уже три разные страны предлагали принять Алину с хорошим финансированием и получением паспорта перед Олимпийскими играми. Ничего необычного тут нет. Политика политикой, но сильные спортсмены всегда были и будут нужны за границей.
Мы варианты перехода не рассматриваем. Алина хочет кататься только в России и говорит, что лучше внутри соревноваться с сильнейшими и расти над собой, чем кататься без конкуренции и всё выиграть на международных стартах. Ценность медали в таких соревнованиях (без русских) теряется. Я с ней полностью согласна.
В этом сезоне ФФКР организовала очень много интересных турниров с отличными призовыми, за что мы очень благодарны. Это отличная мотивация и возможность для соревновательного роста», — приводит слова Федченко газета «ЖИЗНЬ».
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