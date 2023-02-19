«Это наша с Ромкой гордость». Навка — об оригинальном танце с Костомаровым на ОИ-2006

Российская фигуристка Татьяна Навка написала пост к 17-летию исполнения оригинального танца на Олимпийских играх — 2006. Именно в Турине Навка, выступавшая в танцевальном дуэте с Романом Костомаровым, завоевала олимпийское золото.
«19 февраля 2006 года. У нас впереди оригинальный танец, второе место с предыдущего дня и нереальный настрой на победу!
Концентрация, как бы просто это ни звучало, но именно она спасает в стрессовых ситуациях. А стресса было более чем достаточно. Ответственность за страну, фигурное катание, тренеров и себя. Прессинг со стороны заграничных журналистов, «добрые» языки и мнения, что в фигурном катании все четыре золота не могут быть у российских спортсменов, и с наибольшей вероятностью подвинуть с первого места можно в танцах. Плюс одними из наших конкурентов были итальянцы, принимающие Олимпиаду, и американцы, с которыми вечное противостояние даже в спорте. Да и собственные нервы, которые, как многие спортсмены знают, очень тяжело удержать и не сорваться в самый последний момент.
Но всё это мы пустили в энергию танца и выдали эмоционально заряженный танец, что даже спустя 17 лет он актуален! И это наша с Ромкой гордость, что мы смогли, улучшили позицию и, не обернувшись, шли к третьему дню соревнований!» — написала Навка в своём телеграм-канале.
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