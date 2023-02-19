В Академии Плющенко резко отреагировали на слова тренера Горбачёвой, опубликовав фото

В Академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» отреагировали на высказывания тренера чемпионки первенства России Алины Горбачёвой Софьи Федченко. Ранее тренер заявила, что считает «истерикой» комментарии Плющенко по поводу нечестного судейства на первенстве России.

«Ангелы Плющенко» опубликовали пост в социальных сетях.

Фото: ИЗ АККАУНТА «АНГЕЛЫ ПЛЮЩЕНКО»

Напомним, также Евгений Плющенко заявлял, что если подобное судейство к его спортсменкам повторится, то они могут продолжить выступление в других странах. Софья Федченко прокомментировала слова олимпийского чемпиона, посчитав их «истерикой» и неумением «признавать свои тренерские промашки».

«Думаю, что он был слишком уверен в своей победе в отсутствие главной фаворитки турнира — Алисы Двоеглазовой. Ну что ж, придётся привыкать считаться с разными тренерскими штабами. У нас малыши подрастают», — приводит слова Федченко газета «ЖИЗНЬ».