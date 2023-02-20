Тренер Горбачёвой отреагировала на пост академии «Ангелы Плющенко» об её образовании

Тренер чемпионки России среди юниоров Алины Горбачёвой Софья Федченко высказалась о публикации, сделанной аккаунтом академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко». Напомним, ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России в Перми, где выступали его подопечные.

После этого он заявил, что спортсменки могут продолжить выступление под флагами других стран, если подобное повторится. Тренер Горбачёвой Софья Федченко посчитала это заявление шантажом, а также сообщила, что у Плющенко «истерика» и высказывания вызваны неумением «признавать свои тренерские промашки».

Затем в аккаунте «Ангелы Плющенко» появилась публикация, где было написано, что Федченко обучается на третьем курсе Института спорта и физического воспитания. Также в графе «о себе» вставили слова: «Царевна, не… Королевна».

«Меня такое не задевает. Тем более информация на его картинке про меня недостоверна. У меня два оконченных высших образования. Одно — с красным дипломом», — цитирует Федченко «РИА Новости Спорт».