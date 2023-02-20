Источник: у Костомарова поражена часть мозга, состояние крайне тяжёлое

Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который был госпитализирован 10 января с пневмонией. Об этом сообщает телеграм-канал Shot, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
«Инфекция могла перейти с ушей на мозг. Новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Развивается внутримозговая гематома больших полушарий. Острая фаза наблюдается в правой лобной доле с отёком. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли», — сообщили в источнике.
Напомним, Костомаров был доставлен в больницу с двусторонней пневмонией 10 января в тяжёлом состоянии. В феврале врачи ампутировали спортсмену стопы и несколько пальцев на руке из-за осложнений, связанных с заболеванием. Позже сообщалось об улучшении состояния Костомарова.
- 20 февраля 2023
-
14:39
-
14:33
-
14:27
-
13:12
-
12:13
-
10:19
- 19 февраля 2023
-
19:50
-
19:24
-
19:01
-
17:32
-
11:33
- 18 февраля 2023
-
22:51
-
19:34
-
19:17
-
18:56
-
18:32
-
17:50
-
14:22
-
14:14
-
12:40
-
12:28
-
12:04
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
01:07
-
00:43
- 17 февраля 2023
-
23:10
-
23:00
-
22:01
-
21:11
-
21:00
-
19:54
-
19:40