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Источник: у Костомарова поражена часть мозга, состояние крайне тяжёлое

Источник: у Костомарова поражена часть мозга, состояние крайне тяжёлое
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Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который был госпитализирован 10 января с пневмонией. Об этом сообщает телеграм-канал Shot, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«Инфекция могла перейти с ушей на мозг. Новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Развивается внутримозговая гематома больших полушарий. Острая фаза наблюдается в правой лобной доле с отёком. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли», — сообщили в источнике.

Напомним, Костомаров был доставлен в больницу с двусторонней пневмонией 10 января в тяжёлом состоянии. В феврале врачи ампутировали спортсмену стопы и несколько пальцев на руке из-за осложнений, связанных с заболеванием. Позже сообщалось об улучшении состояния Костомарова.

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