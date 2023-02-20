Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Источник: у Костомарова развился вторичный менингит. Остановить заражение крови не удаётся

Источник: у Костомарова развился вторичный менингит. Остановить заражение крови не удаётся
Комментарии

У олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова из-за сепсиса развился вторичный менингит, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, врачам пока не удаётся остановить заражение крови. Спортсмен находится на ИВЛ в медикаментозном сне. Медики оценивают его состояние как нестабильное и крайне тяжёлое.

Напомним, 10 января 46-летний Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы, а позднее – пальцы на руках. Спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам пришлось снова подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). Из-за большого количества фиброза врачи опасаются за левое лёгкое спортсмена.

Жена Костомарова впервые дала комментарий. Следим за состоянием олимпийского чемпиона Жена Костомарова впервые дала комментарий. Следим за состоянием олимпийского чемпиона
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023