Источник: у Костомарова развился вторичный менингит. Остановить заражение крови не удаётся

У олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова из-за сепсиса развился вторичный менингит, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, врачам пока не удаётся остановить заражение крови. Спортсмен находится на ИВЛ в медикаментозном сне. Медики оценивают его состояние как нестабильное и крайне тяжёлое.

Напомним, 10 января 46-летний Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы, а позднее – пальцы на руках. Спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам пришлось снова подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). Из-за большого количества фиброза врачи опасаются за левое лёгкое спортсмена.