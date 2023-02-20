«Пока что я учусь учить других». Медведева — о своих мастер-классах по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих мастер-классах по фигурному катанию.

«Серия мастер-классов на ВДНХ — прикольный опыт! Погода нас, конечно, испытывает, но люди всё равно приходят кататься. Хоть сейчас метель и снегопад, на утреннем мастер-классе было порядка 20 человек. Приятно, что люди приходят именно на мой опыт, и я надеюсь, что за какие-то 40 минут я успеваю поделиться с людьми чем-то интересным, что, возможно, им поможет дальше в обучении.



Я, наверное, научилась объяснять более доступно, более понятно. Самое главное для человека — чтобы ему правильно объяснили. Любой человек в состоянии понять какие-то простые правила, но самое главное — объяснить их не научным способом, а на человеческом языке. И учиться самой, и учить других сложно (смеётся). Но, наверное, всё-таки пока что обучать других, потому что опыта у меня пока не так много, нежели обучения самой. Пока что я учусь учить других», — сказала Медведева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



Читайте полное интервью с Евгенией Медведевой в ближайшее время на «Чемпионате».