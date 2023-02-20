Медведева: у многих спортсменов брала интервью. Семён Елистратов, хоккеист Ковальчук

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что хотела бы однажды взять интервью у российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Не знаю, у кого хотела бы взять интервью. Я у многих именитых спортсменов брала интервью. Тот же Семён Елистратов — на Олимпийских играх в Пекине. Хоккеист Илья Ковальчук. Те же самые ребята из московского «Динамо». Наверное, интересно было бы с Александром Овечкиным пообщаться. Но я не знаю, насколько ему это будет интересно (смеётся)», — сказала Медведева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



Читайте полное интервью с Евгенией Медведевой в ближайшее время на «Чемпионате».