Медведева: у многих спортсменов брала интервью. Семён Елистратов, хоккеист Ковальчук
Поделиться
Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что хотела бы однажды взять интервью у российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Не знаю, у кого хотела бы взять интервью. Я у многих именитых спортсменов брала интервью. Тот же Семён Елистратов — на Олимпийских играх в Пекине. Хоккеист Илья Ковальчук. Те же самые ребята из московского «Динамо». Наверное, интересно было бы с Александром Овечкиным пообщаться. Но я не знаю, насколько ему это будет интересно (смеётся)», — сказала Медведева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Читайте полное интервью с Евгенией Медведевой в ближайшее время на «Чемпионате».
Комментарии
- 20 февраля 2023
-
23:04
-
23:00
-
22:56
-
22:29
-
22:00
-
21:20
-
21:00
-
20:10
-
17:59
-
15:10
-
14:39
-
14:33
-
14:27
-
13:12
-
12:13
-
10:19
- 19 февраля 2023
-
19:50
-
19:24
-
19:01
-
17:32
-
11:33
- 18 февраля 2023
-
22:51
-
19:34
-
19:17
-
18:56
-
18:32
-
17:50
-
14:22
-
14:14
-
12:40
-
12:28
-
12:04
-
10:40
-
10:15
-
09:50
Партнерский контент