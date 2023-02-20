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Михаил Коляда опубликовал чувственные фото с супругой

Михаил Коляда опубликовал чувственные фото с супругой
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018, российский фигурист Михаил Коляда опубликовал в социальных сетях фото со страстной фотосессии с супругой Дарьей.

«Давно не виделись», — подписал фото Коляда.

Фото: из личного архива Михаила Коляды

Фото: из личного архива Михаила Коляды

Фото: из личного архива Михаила Коляды

Фото: из личного архива Михаила Коляды

Ранее тренер Татьяна Мишина сообщала, что не знает, успеет ли Коляда восстановиться к финалу Гран-при России по фигурному катанию, который пройдёт 4–5 марта в Санкт-Петербурге.

Из-за обострения хронического насморка и высокой температуры Михаил Коляда пропустил чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию, который проходил 28–29 января. По этой же причине 27-летний спортсмен не выступал на чемпионате России, который прошёл в Красноярске с 22 по 24 декабря 2022 года.

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