Тренер Горбачёвой: группа Тутберидзе подстраивается под правила так, что всегда выигрывает

Софья Федченко, тренер выигравшей первенство России среди юниоров Алины Горбачёвой, рассказала, в чём подражает Этери Тутберидзе.
«Я не восприняла слова Плющенко о программе Алины как выпад в свой адрес. Были же две похожие ситуации. Практически аналогичные. У самого Плющенко в 2010 году и у Щербаковой и Трусовой на прошлой Олимпиаде. Из этих ситуаций нужно делать какой-то вывод и работать в существующих правилах. В той системе, которая есть в современном фигурном катании.
Я в этом плане всегда равняюсь на тренерский штаб Этери Георгиевны Тутберидзе. Это та группа, которая под любые правила подстраивается так, что спортсмены всегда выигрывают. Не соглашаться с системой оценивания и считать, что четыре не самых чистых ультра-си лучше, чем один чистый квад и программа с хорошим катанием и музыкальностью, – я с этим не согласна. Нынешняя система подразумевает, что нужно иметь сбалансированную программу: уметь хорошо вращаться, кататься и прыгать», — приводит слова Федченко Metaratings.
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