Скобрев заявил, что Россия проиграет от возможной смены гражданства фигуристками Плющенко

Призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту, а ныне тренер по физподготовке в академии «Ангелы Плющенко» Иван Скобрев высказался о словах двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко про необъективное судейство на юниорских турнирах в России.

«Насколько серьёзны слова Плющенко о смене гражданства? Такие возможности у него точно есть. Вопрос в том, кто в этом заинтересован. Если будет какая-то противостоящая сила, которая будет на такое провоцировать, то тогда для него не будет проблемой это сделать.

Но кто от этого выиграет? Наверное, спортсмены, которые наконец-то смогут получать объективные оценки — но наша с вами страна от этого проиграет. Поэтому мне хочется, чтобы этот порыв эмоций оставил хоть какой-нибудь след», — приводит слова Скобрева Metaratings.ru.