Евгения Медведева ответила, у кого хотела бы взять интервью

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева призналась, у кого мечтает взять интервью.



«У Майкла Джексона. Но, к сожалению, это невозможно. Может, в другой жизни», — сказала Медведева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



После Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, которая завоевала серебро, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу. В последнем сезоне «Ледникового периода» Евгения в паре с актёром театра и кино Фёдором Федотовым заняла второе место.

Читайте полное интервью с Евгенией Медведевой на «Чемпионате».