Медведева рассказала, с какими сложностями столкнулась, когда брала интервью

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о сложностях работы журналиста.



«Сложности были, когда человек стеснялся и не мог раскрыться. То есть когда на вопросы получаешь односложные ответы, это, конечно, в ступор вводит. Но, поскольку я работаю без какой-либо помощи… Многие интервьюеры, мы этого не видим, но они работают с «ухом». За кадром сидит команда, сидит продюсер, который, если что, подсказывает, как выкрутиться из ситуации. Иногда бывает, конечно, ступор, когда человек говорит: «Ну, я не знаю, как ответить на этот вопрос». И сидит молчит (смеётся). А я не знаю, как дальше продолжать. Такое бывает, конечно. Со временем я научилась плюс-минус выходить из таких ситуаций, с каждым человеком по-своему», — сказала Медведева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Читайте полное интервью с Евгенией Медведевой на «Чемпионате».